Başbakan Johnson’un başı dertte

Mirror gazetesinin “Bizi tekrar aptal yerine koyuyor” manşetiyle verdiği habere göre, Başbakan bir ekranda soruları okurken, bilgisayarların başına geçen personel bunları cevaplandırdı.

İsmi açıklanmayan bir kaynak gazeteye, farklı ofislerde her biri 6 kişiden oluşan 4 ekip olduğunu söyledi.

Başbakanlık bürokratları ve basın birimi çalışanları katılanlar arasında yer aldı. Etkinlik sırasında şarap ve bira da içildi.

“BU SANAL BİR SINAVDI”

Başbakanlıktan gazeteye yapılan açıklamada, “Bu, sanal bir sınavdı. Başbakanlık personelinin salgınla mücadele planları üzerinde çalışmaları için genellikle ofiste olmaları gerekiyordu, bu nedenle ofistekiler sanal olarak masalarından katıldı.” ifadesi kullanıldı.

Fotoğrafın çekildiği 15 Aralık’ta Londra, Covid-19 nedeniyle farklı hane üyelerinin bir araya gelmesini yasaklayan kısıtlamalar altındaydı.