Başbakan Meloni, Vance ile buluştu

İTALYA BAŞBAKANI MELONİ, VANCE İLE GÖRÜŞTÜ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance ile başkent Roma’da bir araya geldi. ABD’ye yaptığı ziyaretin ardından ülkesine dönen Meloni, Vance ile Chigi Sarayı’nda görüştü. Meloni, Washington’daki toplantısında gümrük tarifeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı ve savunma harcamaları gibi önemli konuları ele almıştı. Vance, Paskalya Yortusu’nu kutlamak için Roma’ya geldi.

GÖRÜŞME ÖNCESİ KISA BASIN AÇIKLAMALARI

Başbakan Meloni, Vance’i Chigi Sarayı’nın avlusunda resmi bir törenle karşıladı. İkili, görüşmelerinden önce kısa birer basın açıklaması yaptı. Meloni, “Uzun zamandır görmediğim ABD Başkan Yardımcısı Vance’ı, Chigi Sarayı’nda ağırlamaktan onur duyuyorum. Dün Washington’da harika bir görüşme yaptık” dedi. İtalya’nın ve ABD’nin iş birliklerini güçlendirmeye kararlı olduğunu dile getirdi.

TİCARET MÜZAKERELERİ VE RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ

ABD Başkan Yardımcısı Vance, görüşmelerinin odak noktası olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Avrupa Birliği ile olan ticaret müzakerelerini belirtti. Vance, “Başa çıkmamız gereken bazı sorunlar var. Başbakan’ı, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler hakkında bilgilendireceğim” ifadelerini kullandı. Vance, gün içinde Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nda düzenlenecek ‘Good Friday’ ayinine katılmayı iple çektiğini söyledi.

VATİKAN GÜNDEMİ

Cumartesi günü Vance’in Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile görüşmesi bekleniyor. Paskalya’yı Vatikan’da kutlama heyecanını paylaşan Vance, bu önemli günü değerlendirmek için sabırsızlandığını vurguladı.