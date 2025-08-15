Başbakan Starmer, İsrail’in Yardım Kısıtlamalarını Kaldırsın

İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER’DAN ACİL YARDIM ÇAĞRISI

İngiltere’nin Başbakanı Keir Starmer, Gazze’ye yönelik insani yardımlar üzerindeki kısıtlamaların acilen kaldırılması gerektiğini belirtiyor. Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan yazılı açıklamada, Starmer’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi. Görüşmede, Gazze’deki insani kriz ile ilgili durumun ele alındığı ifade ediliyor. Starmer, bölgedeki koşulları iyileştirmek amacıyla İngiltere’nin yürüttüğü çalışmaları aktardığını belirtiyor.

İNSANİ YARDIM KISITLAMALARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, “Başbakan, İsrail’in yardım kısıtlamalarını derhal kaldırması ve Hamas’ın tüm rehineleri hemen ve koşulsuz serbest bırakması gerektiğini vurgulayarak, Hamas’ın Gazze’nin gelecekteki yönetiminde herhangi bir rolü olmaması için yapılan planlar da dahil olmak üzere, bölgede kalıcı güvenliği sağlayacak uzun vadeli bir barış planı için müttefikleriyle yürütülen çalışmalardaki ilerlemeleri paylaştı” şeklinde bilgilerin yer aldığı belirtiliyor. Starmer ve Selman, Filistinliler ile İsrailliler için barış ve güvenliğin sağlanmasının tek yolunun iki devletli çözüm olduğunun altını çizerken, bu hedef doğrultusunda yakın iş birliğine devam etme kararı aldıklarını aktardılar.