Başçiftlikte Parke Taşı Döşeniyor

BAĞLANTI YOLLARINA PARKE TAŞI DÖŞENİYOR

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde, belediye ekipleri bağlantı yollarına parke taşı döşeme işlemlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Şaban Bolat, kilit parke taşı döşeme çalışmalarının ilçe genelinde gerçekleştirildiğini aktardı.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK

Bolat, “Geçtiğimiz yıl başlatılan kilit parke işinin kalan kısmını bu yıl tamamlamayı planlıyoruz. Ara bağlantı yollarında yeni parke döşemesi, kaldırım ve onarım çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalarımız ilçe genelinde olup, kış başlamadan tamamlamayı hedeflemekteyiz.” şeklinde konuştu. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların, kış aylarında ulaşım ve yürüyüş yollarının daha güvenli hale gelmesini sağlayacağı düşünülüyor.