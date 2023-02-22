Basel maçı öncesi Trabzonspor’da 5 eksik

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın deplasmanda İsviçre’nin Basel takımı ile karşılaşacak.

trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın İsviçre’nin Basel takımına konuk olacak.

Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde eden bordo-mavililer, rakibi karşısında turu geçerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor.

St. Jakob-Park’ta TSİ 23.00’te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Müsabakada Lahoz’un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Montasser Lahtimi ve yeni transfer Lazar Markoviç ise UEFA kadrosunda yer almıyor.

Trabzonspor, İsviçre’ye gitti

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın deplasmanda İsviçre’nin Basel takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, İsviçre’ye gitti.

Bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Arif Boşluk, Bruno Peres, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Gbamin, Siopis, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar.