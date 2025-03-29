Başhekim Dr. Esen’den Bayram Mesajı

DR. ESEN’İN BAYRAM MESAJI

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Dr. Esen, Ramazan ayının ardından bayram sevincinin yaşandığını belirtiyor. “Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bayramlar birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yaşandığı en özel günlerdir” diyor.

HASTALARA GÜZEL DİLEKLER

Ramazan Bayramı’na ulaşmanın sevinci ve manevi huzuru içerisinde olduklarını ifade eden Dr. Esen, “Bu duygu ve düşüncelerle bayramda tüm güzelliklerin ve iyiliklerin en güzel şekilde yaşanması dileğiyle tüm halkımızın, özellikle ambulanslarda, acil servislerde nöbet tutan, hastanede mesai yapan tüm sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı’nı kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmelerini temenni ederim” şeklinde sözlerini sürdürüyor.

HASTALARIN SAĞLIĞI İÇİN İYİ DİLEKLER

Ayrıca, hastanede bayramı geçirecek olan hastalara da kısa süre içerisinde sağlıklarına kavuşmalarını dileyen Dr. Esen, bu özel günün herkes için anlamlı bir şekilde geçirilmesini umuyor.