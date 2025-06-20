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Başıboş Köpekler Çocuğa Saldırdı

OLAYIN DETAYLARI

Bitlis’in Ahlat ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük bir çocuk, hızlı bir müdahale ile son anda kurtarıldı. Korku dolu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Ahlat’ın Selçuklu Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sokakta oyun oynayan bir grup çocuk aniden başıboş köpeklerin saldırısına uğradı ve bu durum çocukların paniğe kapılmasına neden oldu.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN KURTARILMASI

Kaçmaya çalışan çocuklardan biri, yere düştü ve saldırgan köpeklerin hedefi haline geldi. O sıralarda durumu fark eden bir vatandaş, hemen müdahalede bulunarak köpekleri uzaklaştırdı ve küçük çocuğu kurtardı. Yaşadığı korku nedeniyle gözyaşlarına boğulan çocuk, çevredekilerin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. Saldırı anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına kaydedildi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN ÇAĞRI

Olayın ardından mahalle sakinleri, başıboş köpeklerin oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek yetkililerden acil çözüm talep etti. Bu tür olayların benzerlerinin yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

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