Başıboş Köpekler Tavukları Telef Etti

OLAYIN DETAYLARI VE ZARAR

İzmit ilçesine bağlı kırsal Durhasan Mahallesi’nde sabah saatlerinde Halil Sessiz’e ait evin bahçesine iki başıboş köpek girdi. Bu köpeklerin saldırısında bahçede bulunan tavuk, civciv ve ördeklerden 80’i yaşamını yitirdi. Olay esnasında, hayvanlarını kurtarmaya çalışan Sessiz’e de köpekler saldırdı. Ancak, sopayla müdahale eden Sessiz, yaralanmadan olayı atlattı ve köpekler oradan kaçtı.

SORUMLULUK VE ŞİKAYET

Halil Sessiz, yaşadıklarını aktarırken, “Komşum beni arayarak ‘Bahçeye köpek girmiş’ dedi. Bahçede 40’a yakın telef olan tavuk ve ördek var. Geri kalanları yedikleri hariç 90’a yakın kaybım oldu. Şu an elimde sadece 10 tavuk kaldı. Hangi belediye bunları buraya atıyorsa, ben bunlardan davacıyım; davamı sürdüreceğim” ifadelerini kullandı. Tavukları kurtarmak için bahçesine girdiği esnada köpeklerin kendisine saldırdığını belirten Sessiz, “İki köpek oradan kaçtı. Birisi Doberman cinsi büyük başlı, diğeri ise daha küçük; bunlar ormanlardan geliyor” diye konuştu.

KÖPEKLERİN BIRAKILDIĞI YERLER

Köpeklerin ormanlara ve köy civarlarına bırakıldığını söyleyen Sessiz, bu durumun halka zarar verdiğini ifade etti. “Yazık, günah. Bugün bana olur, yarın komşuya” diyen Sessiz, daha önce de benzer olayların yaşandığını dile getirerek, köpeklerin sahiplenilmesi veya serbest bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi. Gerekli mercilerde hakkını sonuna kadar arayacağını belirten Sessiz, “Bugün bir civciv 300 lira. Yazık günah, 80 tane hayvanın telef olması çok üzcü” şeklinde konuştu. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.