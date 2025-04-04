Başıboş Köpekler Vatandaşları Tedirgin Ediyor

AKPINAR’DA BAŞIBOŞ KÖPEKLER VATANDAŞLARI TEDİRGİN EDİYOR

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde başıboş köpekler, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Köpeklerin saldırgan tavırları nedeniyle birçok kişi evinden çıkmakta zorlanıyor. Özellikle çocukların psikolojik olarak etkilendiği belirtiliyor.

VATANDAŞLAR GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR

Akpınar’da yaşayanlar, başıboş köpekler yüzünden market ve eczane gibi yerlere gidemiyor. Köpek sürülerinin sokaklarda serbestçe dolaşması, kuduz riskini de beraberinde getiriyor. Vatandaşlar, yetkililerin bu soruna acilen çözüm bulmasını talep ediyor.

ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİ BOZULUYOR

Köpek korkusu nedeniyle çocukların evden çıkmak istemediği belirtiliyor. Aileler, çocuklarının bu durumdan olumsuz etkilendiğini ve korku yaşadığını dile getiriyor. Yetkililerin köpeklerin kontrol altına alınması için harekete geçmesi bekleniyor.

VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Sokaklarda dolaşan başıboş köpeklerin görüntüleri, vatandaşlar tarafından kaydedildi. Bu görüntülerde köpeklerin saldırgan davranışları dikkat çekiyor. Akpınar halkı, köpeklerin toplanarak rehabilite edilmesini istiyor.

YETKİLİLERDEN ACİL ÖNLEM BEKLENİYOR

Olcay Kahraman adlı vatandaş, “Sokak köpekleri ilçede ciddi bir sorun haline geldi. Yetkililerin bir an önce önlem almasını bekliyoruz” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Vatandaşlar, köpeklerin güvenli bir şekilde toplanması ve sahiplendirilmesi için çağrıda bulunuyor.