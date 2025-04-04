Başıboş Köpekler Vatandaşları Tedirgin Ediyor. Akpınar’da Sokaklar Tehlike Arz Ediyor. Yetkililerden Acil Önlem Bekleniyor. KIRŞEHİR’de Sorun Büyüyor

AKPINAR’DA BAŞIBOŞ KÖPEKLER VATANDAŞLARI TEDİRGİN EDİYOR

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde başıboş köpekler, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Köpeklerin sokaklarda serbestçe dolaşması nedeniyle birçok kişi evinden çıkmakta zorluk yaşıyor. Özellikle çocukların psikolojik olarak etkilendiği belirtilirken, yetkililerden acil önlem alınması talep ediliyor.

VATANDAŞLAR GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR

Akpınar’da yaşayanlar, başıboş köpekler yüzünden markete gitmek veya çocuklarını okula bırakmak gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Köpeklerin saldırgan davranışları nedeniyle sokakların güvenli olmadığını belirten vatandaşlar, durumun kuduz riskini de artırdığına dikkat çekiyor.

ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİ BOZULUYOR

Bazı aileler, çocuklarının köpek korkusu yüzünden psikolojik sorunlar yaşadığını ifade ediyor. Sürekli korku içinde yaşayan çocukların sosyal hayattan uzaklaştığı ve okula gitmek istemediği aktarılıyor. Vatandaşlar, bu durumun çözümü için yerel yönetimlerin harekete geçmesini bekliyor.

YETKİLİLERDEN ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Olcay Kahraman adlı bir vatandaş, “Sokak köpekleri ilçede ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyoruz” diyerek durumun aciliyetine vurgu yapıyor. Köpeklerin toplanarak rehabilite edilmesi veya kontrollü bir şekilde bakılması talepleri artıyor.

TEHLİKELİ DURUM GÖRÜNTÜLENDİ

Başıboş köpeklerin saldırgan tavırları, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Paylaşılan görüntülerde köpeklerin sokaklarda kontrolsüzce dolaştığı ve insanlara yaklaşarak tehdit oluşturduğu görülüyor. Akpınar halkı, yetkililerin bu soruna kalıcı bir çözüm bulmasını talep ediyor.