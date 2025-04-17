Basın Açıklaması Sağlık Durumu İçin Yapıldı

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında hastane önünde basın mensuplarına bilgi verdi. Bakırhan, “Hastane yönetiminin yaptığı açıklamalar esastır. Kamuoyundaki yapılan farklı yorum ve spekülasyonlara lütfen hem basın, kamuoyu hem de halklarımız itibar etmesin” dedi.

HASTANE YÖNETİMİNE GÜVEN

Açıklama sırasında, DEM Parti’nin diğer Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları da kürsüde yer aldı. Bakırhan, Önder’in sağlık durumunun herkes tarafından dikkatle takip edildiğini ifade etti. “Hastane yönetimi ve operasyonu yapan hekimler zaten kamuoyunu bilgilendiriyorlar. Onların yapmış oldukları bilgilendirme üzerine bir şeyler söylemek istemiyorum. Biz de hastane yönetimin yapmış olduğu açıklamaları esas alıyoruz” şeklinde konuştu.

ÖNDER’İN GÜCÜ VE DİRENÇLİ YAPISI

Sırrı Süreyya Önder’in dirençli bir insan olduğunu vurgulayan Bakırhan, “Yıllarca barış ve demokrasi mücadelesi verdi. Birçok badireyi atlattı. Bu badireyi de atlatacağına eminim” dedi. Bakırhan, halkın dualarının ve dayanışmasının Önder’in mücadelesine katkı sağlayacağını belirtti.

SAĞLIKTA İLERLEME UMUDU

Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunun yanı sıra barış ve demokrasi için verdiği mücadelenin önemine dikkat çekti. “Ekip arkadaşları her gün, bir önceki günden daha bir ilerleme sağladığını söylediler. Türkiye’nin en iyi hastanelerinden birisindeyiz. En iyi hekimlerinin yaptığı bir operasyonla karşı karşıyayız. Kimsenin tereddütü olmasın” ifadelerini kullandı. Bakırhan, sözlerini “Sağlıklı, iyi koşullarda çok iyi hekimlerle Sırrı Süreyya’nın sağlığına kavuşacağını umuyorum” şeklinde sonlandırdı.