Haberler

Basın Açıklaması Sağlık Durumu İçin Yapıldı

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında hastane önünde basın mensuplarına bilgi verdi. Bakırhan, “Hastane yönetiminin yaptığı açıklamalar esastır. Kamuoyundaki yapılan farklı yorum ve spekülasyonlara lütfen hem basın, kamuoyu hem de halklarımız itibar etmesin” dedi.

HASTANE YÖNETİMİNE GÜVEN

Açıklama sırasında, DEM Parti’nin diğer Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları da kürsüde yer aldı. Bakırhan, Önder’in sağlık durumunun herkes tarafından dikkatle takip edildiğini ifade etti. “Hastane yönetimi ve operasyonu yapan hekimler zaten kamuoyunu bilgilendiriyorlar. Onların yapmış oldukları bilgilendirme üzerine bir şeyler söylemek istemiyorum. Biz de hastane yönetimin yapmış olduğu açıklamaları esas alıyoruz” şeklinde konuştu.

ÖNDER’İN GÜCÜ VE DİRENÇLİ YAPISI

Sırrı Süreyya Önder’in dirençli bir insan olduğunu vurgulayan Bakırhan, “Yıllarca barış ve demokrasi mücadelesi verdi. Birçok badireyi atlattı. Bu badireyi de atlatacağına eminim” dedi. Bakırhan, halkın dualarının ve dayanışmasının Önder’in mücadelesine katkı sağlayacağını belirtti.

SAĞLIKTA İLERLEME UMUDU

Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunun yanı sıra barış ve demokrasi için verdiği mücadelenin önemine dikkat çekti. “Ekip arkadaşları her gün, bir önceki günden daha bir ilerleme sağladığını söylediler. Türkiye’nin en iyi hastanelerinden birisindeyiz. En iyi hekimlerinin yaptığı bir operasyonla karşı karşıyayız. Kimsenin tereddütü olmasın” ifadelerini kullandı. Bakırhan, sözlerini “Sağlıklı, iyi koşullarda çok iyi hekimlerle Sırrı Süreyya’nın sağlığına kavuşacağını umuyorum” şeklinde sonlandırdı.

ÖNEMLİ

Haberler

A.P. Kene Isırması Nedeniyle Hastanede

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kene ısırığına maruz kalan A.P., tedavi için hastaneye kaldırıldı. İlk tahlil sonuçları temiz olsa da durumu sonrasında ağırlaştı.
Haberler

Avcılar’da Yıkımda İlginç Görüntü Ortaya Çıktı

Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkım alanında bitişik apartmanda 2 odanın duvarsız olduğu tespit edildi. Görüntüler, ev sahibinin terastaki boşluğu odaya çevirdiğini ortaya koyuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.