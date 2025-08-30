Basin Ekspres Caddesi’nde trafik kazası

ÖLÜM HABERİ VE CENAZE TÖRENİ

Dün öğle saatlerinde Basın Ekspres Caddesi İkitelli mevkiinde gerçekleşen kazada hayatını kaybeden profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekinci için bugün Güngören Merkez Camii’nde bir cenaze töreni düzenlendi. Ekinci’nin cenaze merasimine, ailesi, arkadaşları ve sevenleri katılım gösterdi. Öğle namazının ardından gerçekleştirilen cenaze namazının ardından, Ekinci’nin tabutu omuzlarda taşınarak Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

ÖĞRENDİKLERİMDEN DÜŞMANLIĞA DEĞİL SEVGİYE

Metin Ekinci’nin spor hocası Gökhan Çimen, “Kendisi benim öğrencimdi. Lisansını çıkartmak için sabah beni aradı. ‘Lisans çıkartacağım’ bana ‘lisans müdürlüğü ne tarafta’ diye sordu. Konum istedi benden, konum attım. Çam Sakura Şehir Hastanesine gidip rapor çıkardıktan sonra beni aradı. Saat 11.30 sıralarıydı. Attığım konuma giderken 12.00 gibi kendisini aradım. Her gün biz akşama kadar konuşurduk. Defalarca aradım ulaşamadım. Sosyal medya üzerinden birisi bana ulaştı. Kırmızı formalı birisinin Basın Ekspres yolunda kaza yaptığını söyledi. Bu şekilde Metin Ekinci’nin kaza yaptığını öğrendik. Yolda karıncayı görse yolunu değiştirebilecek bir insandı. Kardeşimden öte bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin. İnşallah trafik magandaları bunları görür” diye konuştu.