BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE ÖDÜL TÖRENİ

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Basın Konseyi, her yıl kutlanan Dünya Basın Özgürlüğü günü vesilesiyle ödül törenini İstanbul’da gerçekleştirdi. Pera Müzesi Oditoryumu’nda yapılan bu törende medya, hukuk, siyaset ve akademi alanından birçok ünlü isim bir araya geldi. Törenin açılışında konuşan Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Cumhuriyet tarihinin 101 yılı boyunca basın üzerinden uygulanan ağır baskılara dikkat çekti ve gazetecilerin demokrasilerin gerektirdiği koşullarda mesleklerini ifa etmekte zorlandığını vurguladı. Türenç, “Haksız gözaltılara, tutuklama kararlarına, baskılara, işsizliğe, tehdit ve korkutmalara karşı kararlılıkla nasıl mücadele edildiğini konuşmamız gerektiğini” ifade etti.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ SIRALAMASINDA DÜŞÜŞ

Türenç, Türkiye’nin 180 ülke arasında basın özgürlüğü sıralamasında 159. sıraya gerilediğini hatırlatarak, bu durumu düzeltmek için Basın Konseyi olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Kamu kaynaklarının haksız bir şekilde bazı basın organlarına yönlendirilmesi sebebiyle Türkiye’de bir yandaş basın anlayışının ortaya çıktığını dile getirdi. “Kaybeden Türkiye olmuş, kaybeden çok seslilik olmuştur, kaybeden demokrasi olmuştur” dedi.

MEDYANIN MANİPÜLASYONU VE DESTEK TALEBİ

Sözcü TV muhabiri Gülnur Saydam, Türkiye’deki kamusal güçlerin bilgiyi ve haberleri kendi menfaatleri doğrultusunda eğip büktüğünü belirterek, yalanlamaya tabii tutulan haberlerin bile acımasızca manipüle edildiğini dile getirdi. Saydam, Basın Konseyi’ne kendisine sağladığı destek için teşekkür etti.

ÖĞRENCİ GÖZALTI OLAYI VE HAK MÜCADELESİ

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Irmak Uyan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında Saraçhane’de yapılan protestolarda gözaltına alınan biri olarak, törende bir konuşma yaptı. Yasal haklarını kullandığı için evinin önüne polis yığıldığını ve sabaha karşı gözaltına alındığını anlatan Uyan, Türkiye’nin daha demokratik ve özgür bir toplum olması için haklarını aramaya devam edeceklerini belirtti.

GAZETECİLİĞİN ONURU İÇİN VERİLEN ÖDÜL

Törenin sunuculuğunu üstlenen Levent Yıldız, ödülün verilme gerekçesini açıkladı. “Basın Konseyi olarak 2025 yılı basın özgürlüğü ödülümüzü, tüm zorluklara göğüs geren, darp edilen, elinden alınan ve gözaltına alınan, gazla müdahale edilen, haksız yere cezalandırılan, ekonomik güçlüklerle yüz yüze kalan ama yine de gazetecilikten vazgeçmeyen ve direnen tüm gerçek gazetecilere ve onurlu gazetecilik mesleğine adamak istiyoruz,” dedi. Tören, katılan gazetecilerin sahneye davet edilmesi ve toplu fotoğraf çekinmesiyle sona erdi.