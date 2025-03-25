Basın Özgürlüğüne İlişkin Sağduyu Çağrısı

PARTİ BAŞKANINDAN YANLIŞ AÇIKLAMALAR

Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in bazı medya kuruluşlarını hedef alan sözleri, Türkiye Basın Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Yapılan açıklamada, medya organlarının toptan hedef gösterilmesi ve aboneliklerin iptal edilmesi yönündeki çağrılar, basın özgürlüğüne ciddi bir tehdit olarak değerlendirildi. Medya organlarının eleştiriden muaf olmadığı, ancak hedef göstererek boykot çağrısı yapmanın asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Medyanın, halkın haber alma hakkı doğrultusunda olayları nesnel biçimde aktarma sorumluluğu bulunduğu, bu görevi yerine getiren medya kuruluşlarının suçlanamayacağı ifade edildi.

MEDYA ÇALIŞANLARINA ETKİSİ

Federasyon, medya çalışanlarını doğrudan etkileyen bu tür açıklamaların, gazetecilerin iş güvencelerini tehdit edeceğine dikkat çekti. Medya organlarının ekonomik olarak zor durumda kalmasının, işten çıkarmalara yol açabileceği belirtildi. “Medya kuruluşları, hakikat mücadelesini yaşam boyu bir ilke haline getirmiş medya emekçileriyle ayakta durur. Medyayı hedef almak, antidemokratik baskılarla yayın yapmaya zorlamak, en başta medya emekçilerinin emeğine saygısızlıktır” denildi.

ANAYASAYA AYKIRI SÖYLEMLER

Ayrıca, Özgür Özel’in bu açıklamalarının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı olduğu ifade edildi. Anayasa’da “Basın hürdür, sansür edilemez” maddesinin bulunduğu hatırlatılarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün basın özgürlüğüne verdiği önem vurgulandı. Atatürk, basın özgürlüğü ile ilgili “Basın özgürlüğünden doğan sorunları yine basın çözecektir” şeklinde bir yaklaşım sergilemiştir.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

Türkiye Basın Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu, Özgür Özel’e sağduyu daveti yaparak, basın özgürlüğünü ve medya emekçilerinin haklarını koruma açısından daha hassas bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti. Açıklama, “Bu tür sözler, basın özgürlüğüne ve demokratik değerlere zarar vermekte olup, medya mensuplarını zor durumda bırakmaktadır. Sayın Özgür Özel’in daha dikkatli ve sorumlu bir dil kullanması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde son buldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÜYELERİN LİSTESİ

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Yüksek İstişare Kurulu üyeleri arasında şunlar yer alıyor: Yavuz Donat, Osman Ateşli, Emin Pazarcı, Fadime Özkan, Ekrem Kızıltaş, Mehmet Acet, Rahim Er, İhsan Aktaş, Murat Alan, Fazlı Şahan, Serkan Fıçıcı, Başak Şengül, Taha Dağlı, Hakkı Öcal, Fevzi Çakır, Abdülkadir Selvi, Zafer Şahin, Melik Yiğitel, Hacı Yakışıklı, Yeliz Tercanlı, Mücahit Eker, Bedia Teymur, Adem Metan, Ebru Balıkçı, Doç. Dr. İsmail Çağlar, Prof. Dr. Zakir Avşar.