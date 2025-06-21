Başiskele Belediyesi’nde 5 Personel Uzaklaştırıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başiskele Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde çalışan 5 kişi hakkında, şantiye şefi olarak yapı kullanma izin belgelerine mevzuat dışında imza attıkları ve bu işlemlerle usulsüz gelir elde ettikleri gerekçesiyle geçtiğimiz hafta bir soruşturma süreci başlattı. Bu süreç kapsamında 5 kişi, başkanlık makamının talimatı doğrultusunda görevden uzaklaştırıldı. Yapılan yazılı açıklamada, “İmar ve şehircilik müdürlüğümüz ile yapı kontrol müdürlüğümüz bünyesinde görevli 5 personel hakkında, görevlerini suiistimal ettikleri gerekçesiyle işlem başlatılmıştır. İlgili personeller başkanlık makamının talimatıyla işten uzaklaştırılmış, haklarında teftiş işlemleri başlamıştır. Hali hazırda belediye yetkileri çerçevesinde tüm yaptırımlar uygulanmış olup belediyemiz hukuki süreci taraf olarak takip etmektedir. Güzel işlerimize gölge düşürme ihtimali olan bu ve benzeri hiçbir girişime, bugüne kadar müsamahamız olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır” ifadeleri yer aldı.

MÜFETTİŞ RAPORLARI AŞAMASINDA

Soruşturmanın ayrıntılarına dair yapılan açıklamada, “10 Haziran tarihinde yapı kontrol müdürü ile imar ve şehircilik müdürü, müdürlüklerince yürütülen yapı kullanma izin belgesi işlemlerinde bahsi geçen personellerin mevzuat dışında imza attıklarını tespit etmiş olup; mevzuata aykırı durum başkanlık makamına bildirilmiştir. Aynı gün başkanlık makamınca konu hakkında inceleme-araştırma yapılması için izin verilmiş, Teftiş Kurulu Müdürü konu ile ilgili görevlendirilmiştir. 11 Haziran tarihinde başkanlık makamı, tespitleri valiliğe iletmiş ve valilikten müfettiş görevlendirilmesini istemiştir. Aynı tarihte söz konusu personellerin belediyedeki tüm görevlerinin kapsamındaki yetkileri askıya alınmış ve görevlerinin devam etmemesi için gerekli yazılar yazılmıştır. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne, bahsi geçen personellerin sistemlerdeki tüm yetkilerinin kaldırılması için talimatlar verilmiştir. 16 Haziran tarihinde konu, İşçi Disiplin Kurulu’na bildirilmiş ve başkanlık talimatıyla teftiş ve disiplin kurul işlemleri tamamlanana kadar 5 personel görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Başiskele Belediyesi Başkanlık Makamı’nca başlatılan inceleme-araştırma süreçleri, Kocaeli Valiliği’nce görevlendirilen müfettişler tarafından yürütülmektedir. Müfettiş raporlarının ardından hukuki işlemler sürecektir.” şeklinde ifadelerin yer aldığı açıklandı.