Başiskele Belediyesi’nde Soruşturma: 5 Personel Uzaklaştırıldı

BAŞİSKELE BELEDİYESİ’NDEN SORUŞTURMA

Başiskele Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde görevli 5 kişi hakkında yapı kullanma izin belgelerine mevzuat dışı imza attıkları ve bu işlemlerle usulsüz gelir elde ettikleri iddialarıyla geçen hafta bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma çerçevesinde, başkanlık makamının talimatıyla bu 5 kişi görevden uzaklaştırıldı.

HUKUKİ SÜREÇTE İLERLEME

Belediyeden yapılan açıklamada, “İmar ve şehircilik müdürlüğümüz ile yapı kontrol müdürlüğünde görevli 5 personel hakkında, görevlerini suiistimal ettikleri gerekçesiyle işlem başlatılmıştır. İlgili personeller başkanlık makamının talimatıyla işten uzaklaştırıldı ve haklarında teftiş işlemleri başladı. Hali hazırda belediye yetkileri çerçevesinde tüm yaptırımlar uygulanmış olup, belediyemiz hukuki süreci taraf olarak takip ediyor. Güzel işlerimize gölge düşürme ihtimali olan bu ve benzeri hiçbir girişime müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz” denildi.

MÜFETTİŞ RAPORLARI İLE HUKUKİ İŞLEMLER DEVAM EDECEK

Açıklamada soruşturma süreciyle ilgili de detaylar verildi. “10 Haziran tarihinde yapı kontrol müdürü ile imar ve şehircilik müdürü, ilgili personellerin yapı kullanım izin belgelerine şantiye şefi olarak mevzuat dışı imza attıklarını tespit etti. Bu durum başkanlık makamına iletildi. Aynı gün konuyla ilgili inceleme yapılması için talimat verilmiş ve Teftiş Kurulu Müdürü görevlendirilmiştir. 11 Haziran’da, konuya dair tespitler valiliğe iletildi ve valilikten müfettiş görevlendirilmesi talep edildi. Ayrıca, belirtilen personellerin belediyedeki tüm yetkileri kaldırıldı ve görevlerinin yaptırılmaması için gerekli yazılar yazıldı. 16 Haziran’da konu İşçi Disiplin Kurulu’na bildirildi ve başkanlık talimatıyla teftiş ve disiplin kurulu işlemleri tamamlanana kadar 5 personel görevlerinden uzaklaştırıldı. İnceleme süreçleri Kocaeli Valiliği’nce görevlendirilen müfettişler tarafından yürütülmektedir. Müfettiş raporlarının ardından hukuki işlemler devam edecek” ifadesi kullanıldı.