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Başiskele’de Anne Hayatını Kaybetti

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, ormanlık bir alanda dereye düşen oğlunu kurtarmak için suya atlayan anne, maalesef hayatını kaybetti. Yaralanan iki oğlu ise hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 16.00 sıralarında, Kazandere Mahallesi Yuvacık Barajı yakınlarında gerçekleşti. İddialara göre, 37 yaşındaki Reyhan Karabudak ve oğulları A.S.Y. ile K.A.Y., yürüyüş yaparken K.A.Y. dengesini kaybederek dereye düştü.

AİLENİN KURTARMA ÇABALARI

Bu durumda, ağabeyi A.S.Y. ve annesi Reyhan Karabudak hemen suya atlayarak K.A.Y.’yi kurtarmaya çalıştı. K.A.Y., kendi imkanlarıyla sudan çıktığı öğrenildi. Ancak çevredekilerden yardım isteyerek 112 Acil Çağrı Merkezi’nde ihbarda bulunuldu. Olay yerine intikali sağlanan itfaiye, UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, kısa sürede müdahalede bulundu. A.S.Y. ekipler tarafından yaralı şekilde sudan çıkarıldı. İlk müdahalelerinin ardından K.A.Y. ve A.S.Y. hastaneye sevk edildi.

ANNELERİN ÜZÜNTÜ VEREN SONUCU

Ne yazık ki, anne Reyhan Karabudak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Karabudak’ın cenazesi Kocaeli Şehir Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kurtarma çalışmalarında yer alan Ahmet Erkul, “Evim olay yerine 300 metre mesafede. Bağrışma ve ekip araçlarının seslerini duydum. Olay yerine ulaştım. Çocuğu kurtardık, sedye ile çıkardık. Diğer çocuğu görmedim. Suya düşen anneyi de itfaiye ekipleri kurtardı. Anne hayatını kaybetti” şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma ise başlatıldı.

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