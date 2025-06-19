Başiskele’de Araç Elektrik Direğine Çarptı

İKİ YARALI HAZIRLANDI

Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun yakınlarında yaşanan bir trafik kazasında, otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. D-130 kara yolu İzmit yönünde ilerleyen E.B.A. yönetimindeki 41 AEP 645 plakalı araç, Vezirçiftliği Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte akaryakıt istasyonu girişindeki elektrik direğine çarptı.

ACAİP KAZA VE DEVİRME

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, olay yerindeki başka bir elektrik direğine daha çarparak durabildi. Durumun aciliyeti üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü E.B.A. ile yanındaki bir kişi, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere taşındı. Yaralılardan E.B.A.’nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.