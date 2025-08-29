Başiskele’de Genç Silahla Vuruldu

OLAYIN GERÇEKLEŞİM YERİ VE DURUMU

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşanan bir trajedi, gittiği atış poligonunda başından vurulmuş halde bulunan 30 yaşındaki gençle ilgili. Olay, Vezirçiftliği Mahallesi’nde yer alan bir atış poligonunda gerçekleşiyor.

ACİL MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Edinilen bilgilere göre, Ebubekir Yılmaz (30) atış poligonuna gittiğinde, silahla başından vurulmuş olarak bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Yılmaz, ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi’ne götürüldü ancak kurtarılamadı.

SORUŞTURMA VE İHTİMALLER

Olay yeri polis ekipleri tarafından incelenirken, gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis, konuya dair soruşturmayı sürdürüyor.