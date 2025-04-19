Başiskele’de İşçi 3 Metreden Düştü

BAŞİSKELE’DE İNŞAATTA KAZA

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde inşaatta görevli bir işçi, dengesini kaybetmesi sonucunda 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olay, Karşıyaka Mahallesi’nde, Latife Hanım Caddesi’nde bulunan bir inşaat alanında gerçekleşti. N.E. adlı işçi, dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düşerek yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA OLAYA MÜDAHALE ETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Alınan bilgilere göre, işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis, yaşanan kaza ile ilgili detaylı bir inceleme süreci başlattı. Olayın sebeplerini araştıran ekipler, durumu netleştirmek için çalışmalarına devam ediyor.