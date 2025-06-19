Başiskele’de Kaza: 2 Yaralı

KAZA ANLARI VE YARALILAR

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde akaryakıt istasyonu tabelasının direğine çarpan otomobil, takla atarak ciddi bir kaza geçirdi. Gece yarısı meydana gelen olayda, D-130 karayolunun Başiskele ilçesi içinden geçerken Vezirçiftliği Mahallesi mevkisinde, sürücü E.B.A. idaresindeki 41 AEP 645 plakalı otomobil, kontrolü kaybederek yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabela direğine çarptı. Kazada sürücü E.B.A. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. İtfaiye görevlileri, otomobilde sıkışan yaralıları kurtarma çalışmalarını gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan E.B.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

POLİSİN SORUŞTURMASI

Kaza sonrası polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedeni ve detayları üzerine araştırmalar sürüyor. Yaralıların sağlık durumları hakkında gelişmeler takip ediliyor.