Başiskele’de Kaza, İki Yaralı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, D-130 kara yolunda meydana gelen bir trafik kazasında, akaryakıt istasyonundaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı. E.B.A.’nın kullandığı 41 AEP 645 plakalı otomobil, Vezirçiftliği Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonu girişindeki elektrik direğine vurdu.

KAZA SONRASI GELİŞMELER

Çarpmanın ardından takla atan otomobil, aynı bölgede bulunan başka bir elektrik direğine çarparak durabildi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla gönderildi. Araçta sıkışan sürücü E.B.A. ile yanındaki diğer kişi, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardım ile bulundukları yerden çıkarıldı.

YARALILARIN DURUMU

Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan E.B.A.’nın durumu ağır olarak değerlendiriliyor. Diğer yaralının sağlık durumu hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.