Başiskele’de Kazada 2 Yaralı Vardır

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Başiskele ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, akaryakıt istasyonu tabelasının direğine çarpan otomobil, takla attı. Bu olayda 1’i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Kaza, D-130 karayolunun Başiskele geçişinde, Vezirçiftliği Mahallesi bölgesinde gece yarısı gerçekleşti. E.B.A. yönetimindeki 41 AEP 645 plakalı otomobil, İzmit istikametine doğru giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun direğine çarptı ve takla attı.

Otomobilde sıkışan sürücü E.B.A. ile birlikte ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yaralıların otomobilden çıkarılması için müdahalelerde bulundu. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, sağlık durumları ciddiyet arz eden yaralılar Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. E.B.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.