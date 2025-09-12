Haberler

Başiskele’de Lojistik Depoda Yangın Çıktı

KOCAELİ’DE YANGIN MÜDAHALESİ

Bir lojistik deposunda yangın çıktığı bilgisi alındı. Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, Karadenizliler Mahallesi’nde gerçekleşti. Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle yangın bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı.

İTFAYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale çalışmaları şu anda sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Başiskele’deki Yangına 37 Araç Müdahale Ediyor

Başiskele'deki bir lojistik merkezinde çıkan yangına 37 araç ve 107 personel ile müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin çevredeki işletmelere ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Yangının havadan görüntüleri alındı.
Haberler

FBI, Utah’da Koşan Kişiyi Yayınladı

FBI, Utah Valley Üniversitesi'nde birinin çatıda koşarak kaçış anını gösteren video yayımladı ve bu kişinin Charlie Kirk'un potansiyel suikastçisi olabileceği iddia ediliyor.

