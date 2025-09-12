Başiskele’de Lojistik Depoda Yangın Çıktı

KOCAELİ’DE YANGIN MÜDAHALESİ

Bir lojistik deposunda yangın çıktığı bilgisi alındı. Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, Karadenizliler Mahallesi’nde gerçekleşti. Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle yangın bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı.

İTFAYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale çalışmaları şu anda sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.