Başiskele’de Lojistik Depoda Yangın Çıktı

Olayın Meydana Geldiği Bölge

Yangın, KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde bulunan Ovacık Mahallesi’nde bir lojistik firmasına ait depoda saat 05.00 sıralarında başladı. Olayı gören çevre sakinleri, alevlerin yükseldiğini fark ettikten sonra hemen ihbarda bulundu.

Yangına Müdahale Çalışmaları

İhbardan sonra hızlı bir şekilde olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, alevlerin yükselmesi nedeniyle gökyüzü karanlık bir duman kapladı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.