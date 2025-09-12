Haberler

Başiskele’de Lojistik Depoda Yangın Çıktı

Olayın Meydana Geldiği Bölge

Yangın, KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde bulunan Ovacık Mahallesi’nde bir lojistik firmasına ait depoda saat 05.00 sıralarında başladı. Olayı gören çevre sakinleri, alevlerin yükseldiğini fark ettikten sonra hemen ihbarda bulundu.

Yangına Müdahale Çalışmaları

İhbardan sonra hızlı bir şekilde olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, alevlerin yükselmesi nedeniyle gökyüzü karanlık bir duman kapladı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Başiskele’deki Yangına 37 Araç Müdahale Ediyor

Başiskele'deki bir lojistik merkezinde çıkan yangına 37 araç ve 107 personel ile müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin çevredeki işletmelere ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Yangının havadan görüntüleri alındı.
Haberler

FBI, Utah’da Koşan Kişiyi Yayınladı

FBI, Utah Valley Üniversitesi'nde birinin çatıda koşarak kaçış anını gösteren video yayımladı ve bu kişinin Charlie Kirk'un potansiyel suikastçisi olabileceği iddia ediliyor.

Daha Fazlası!

