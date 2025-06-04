Başiskele’de Motosiklet Kazası Yaşandı

KAZA ANINDA DENGESİNİ KAYBETTİ

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, sapaktan dönerken motosikletten düşen sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza, Başiskele ilçesi D130 Karayolu Yalova yönünde Yuvacık sapağı mevkiinde gerçekleşti.

SALDIRI EKİPLERİ OLAY YERİNDE YER ALDI

Edinilen bilgilere göre, 41 APV 674 plakalı motosiklet ile seyir eden sürücü K.K., sapaktan dönüş yaparken aniden dengesini kaybetti ve motosikletten düştü. İhbar sonrası olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.