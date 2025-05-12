Başiskele’de Okuma Yazma Kursu Var

OKUMA YAZMA SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA DERSLER DEVAM EDİYOR

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, 70 yaşındaki Havva İbrahimoğlu, belediyenin düzenlediği kurs sayesinde okuma yazma öğreniyor. Başiskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan okuma yazma seferberliği ile yetişkinlerin okuma yazma öğrenme çabaları devam ediyor.

EĞİTİMLER EVDE SÜRÜYOR

İbrahimoğlu, Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen yetişkinler için hazırlanan kursta ders alıyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte bağ ve bahçe işlerinin artması sebebiyle, eğitimler İbrahimoğlu’nun evinde sürdürülmeye başlandı. Bu uygulama, öğrenme sürecinin daha verimli olmasını sağlıyor.