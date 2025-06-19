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Başiskele’de Otomobil Takla Attı

KAZA ANINDA ARAÇ TAKLA ATTIKTAN SONRA…

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpması sonucu kaza meydana geldi. Bu kazada sürücü ağır yaralanıyor. Olay, saat 23.45 sıralarında D-130 karayolu Vezirçiftliği mevkiinde gerçekleşiyor. 41 AEP 645 plakalı aracı ile İzmit istikametine ilerleyen E.B.A., aracını kontrol edemedi.

KAZA SONRASI YARALILARIN DURUMU

İstasyonun tabelasını deviren otomobil takla atarak iki aydınlatma direğini devirdi. Sürücü ve yanında bulunan arkadaşı otomobilde sıkıştı. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra polis ve itfaiye ekipleri de çağrıldı. Sürücü ve arkadaşı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından iki yaralı, şehir hastanesi ve tıp fakültesi hastanesine sevk edildi. Sürücü E.B.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi alındı. Polis, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıyor.

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