Başiskele’de Şoföre Tehdit Geçmişte Yaşandı

Olayın Gelişimi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir adam, bir halk otobüsü şoförüne, “Neden öyle bakıyorsun?” diyerek yaklaşarak tehditler savurdu. Olay, 21 Ağustos Perşembe günü, durakta yolcu indiren şoförün üzerine yürüyen şahsın “Gebertirim seni. Bir daha sakın kimseye öyle bakma” şeklindeki sözleriyle sona eren bir duruma dönüştü. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şahıs, öncelikle “Ne oldu abi? Ne bakıyorsun? Niye öyle bakıyorsun?” diyerek araca bindi. Şoförün üzerine yürüyen kişi, tehditlerle şoförü rahatsız ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kooperatif Başkanının Açıklamaları

SS 70 Nolu Yeniköy Minibüs-Otobüs ve Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Volkan Sözen, olayın detaylarını güvenlik kamerasından izlediğini ve bu durumdan derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti. Sözen, son dönemde üç kooperatifin birleşmesi sonucu güzergah ve duraklarda değişimlerin yaşandığını belirterek, şoförlerin yolcu kaçırmamak için duraklara daha dikkatli bakmaları gerektiğini aktardı. Olayın yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığını vurgulayan Sözen, “Yolcu bize yabancı, biz de yolcuya yabancıyız. Bu sebepten dolayı sürekli duraklardaki yolculara bakmak zorundayız. Olayın yaşanmasının tek sebebi, ‘Neden bana baktın?’. Bu da oldukça üzücü bir durum. Bu bakma meselesinin büyütülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bu kişinin güvenlik güçleri tarafından bulunup gereken işlemlerin yapılmasını talep ediyorum” dedi.

Şoförün Psikolojik Durumu

Sözen, olaydan sonra şoförün iki gün boyunca çalışamadığını ve ruh halinin bozulduğunu aktardı. “Onun da ruh hali bozuldu. O da üzüldü, canı sıkıldı, kızdı. Ancak ses çıkartmamasının sebebi, aracındaki yolcuların güvenliğidir” diyen Sözen, acil bir şekilde söz konusu şahsın yakalanmasını ve gereken işlemlerin yapılmasını istedi.