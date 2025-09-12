Başiskele’deki Yangına 37 Araç Müdahale Ediyor

BÜYÜK YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir lojistik deposunda meydana gelen yangına itfaiye ekipleri, 37 araç ve 107 personel ile müdahale ediyor. Alevlerin çevredeki fabrika ve iş yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun bir çaba sarf ediyor. Yangının çıktığı tesis, dron ile havadan görüntüleniyor.

ALEVLERİN KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve büyümesini engellemek için yoğun uğraş veriyor. Yangının söndürülmesi için yapılan çalışmalar devam ederken, bölgedeki güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Bu durum, çevrede yaşayan vatandaşların tedirgin olmaması için gereken bir konu.