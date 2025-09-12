Haberler

Başiskele’deki Yangına 37 Araç Müdahale Ediyor

BÜYÜK YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir lojistik deposunda meydana gelen yangına itfaiye ekipleri, 37 araç ve 107 personel ile müdahale ediyor. Alevlerin çevredeki fabrika ve iş yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun bir çaba sarf ediyor. Yangının çıktığı tesis, dron ile havadan görüntüleniyor.

ALEVLERİN KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve büyümesini engellemek için yoğun uğraş veriyor. Yangının söndürülmesi için yapılan çalışmalar devam ederken, bölgedeki güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Bu durum, çevrede yaşayan vatandaşların tedirgin olmaması için gereken bir konu.

FBI, Utah’da Koşan Kişiyi Yayınladı

FBI, Utah Valley Üniversitesi'nde birinin çatıda koşarak kaçış anını gösteren video yayımladı ve bu kişinin Charlie Kirk'un potansiyel suikastçisi olabileceği iddia ediliyor.
Dosya Boyutu: 66.55 Mb, Tarih: 11 Eylül 2025, Uzunluk: 00:28, Anons: RICK O’SHEA, Xinhua, Yapay Zeka Destekli Seslendirme

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, bu yıl maliye politikalarının daha etkili hale geldiğini ve bütçe uygulamalarının istikrarlı olduğunu duyurdu.

