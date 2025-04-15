Başiskele’ye Kadın Emeği Mağazası Açılacak

PROJE GELİŞİYOR

Başiskele’de inşa edilen Kadın El Emeği Mağazası ve Gün Evi Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Proje, Körfez Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi üzerinde yer almakta. Yeni Kadın El Emeği Mağazası, alışveriş merkezindeki BAŞKEM Mağazası’nın ikinci şubesi olarak, ilçe sakini kadınların daha geniş ve ferah bir ortamda buluşmasını sağlayacak gün evi ile birlikte hizmet veriyor.

İLK GÜN EVİ ÖZELLİĞİ

Kocaeli’de bir ilki temsil eden gün evi, 100 metrekarelik toplam alana sahip olacak ve içerisinde mutfak, mescit ile tuvaletler bulunacak. Projenin mağaza kısmı ise 120 metrekarelik alanda yer alıyor. Bu proje, Başiskele kadınlarına yönelik sosyal ve ticari anlamda önemli bir katkı sunacak.