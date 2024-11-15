Başka Bir Dehşet Olayı Tekirdağ’da!

OLAYIN GEÇMİŞİ VE GÜNDEMİ

Olay, Marmaraereğlisi ilçesinde Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak’taki bir evde saat 13.00 sıralarında gerçekleşiyor. 15 yaşında olan Yağmur E., bir kadın kuaföründe çalıştığı öğreniliyor. İşe gitmeyince, mesai arkadaşları durumu anne ve babasına bildiriyor. İnşaat ustası olan baba ile tekstil fabrikasında çalışan anne, kızlarına ulaşamayınca komşularını bilgilendiriyor.

KOMŞULARIN MÜDAHALESİ

Komşular, alt kata inip kapıyı çalıyor, fakat cevap alamıyorlar. Anne ve babanın verdiği yedek anahtar ile eve giren bir komşu, Yağmur E. ile 15 yaşındaki Kübra Rabia Y.’yi kanlar içinde yerde yatarken buluyor. Hemen ihbarda bulunulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor.

SALGININ SONUCU VE HASTANE SEVKI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yağmur E.’nin yaşamını yitirdiği belirleniyor. Kübra Rabia Y. ise ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor ancak doktor müdahalesine rağmen kurtarılamıyor. Yağmur E.’nin cenazesi de hastanenin morguna konuluyor.