Başka Bir Gün 7. Bölüm Tanıtımını İzle

NEHİR’İN SERDAR’LA OLAN MUTLU EVLİLİĞİNİN ALT ÜST OLUŞU

Nehir’in, eşi Serdar ile sürdürdüğü mutlu evliliği bir gün Serdar’ın birden kaybolmasıyla büyük bir değişim yaşıyor. Yayınlanan yeni tanıtımda, Nehir kaybolma olayının sebeplerini anlamaya çalışırken, Serdar’ın ailesiyle yüzleşmek durumunda kalıyor. Tuna ise, karısının ölümünde suçladığı Serdar’ı Suzan’a ulaştırma peşindedir. Bu durum Nehir için büyük bir ikilem yaratıyor. Serdar’ın hayatta kalmasını sağlamak adına Aytunç’a haber vermek zorunda kalıyor.

NEHİR’İN HAZIRLADIĞI GİZLİ PLAN VE İSHAK’IN ENGELİ

Serdar’ın tutuklanmasını önlemek için Nehir, İshak ve Suzan’ı yakalatma karşılığında Meral ile bir anlaşma yapma yoluna gidiyor. Ancak Nehir, İshak’ın köstebeği Eylem’in hemen yanında olduğunun farkında değil. Serdar’ın gizemli bir sırrı daha olduğundan habersiz olan Nehir, her şeyin kontrolünü kaybetmek üzere olduğunu hissediyor. Diğer yandan, Deniz ise Selin’in ailesinin şüphelerini üzerine çekip, işleri daha da karmaşık hale getiriyor.

NEHİR’İN KARIŞIK DÜNYASI

Başka Bir Gün dizisi, Nehir’in çocuklarına bakmak için avukatlık kariyerine ara vermesinin ardından, kocası Serdar’ın aniden kaybolmasıyla gelişen olayı gözler önüne seriyor. İki kızıyla dondurma yapılan evde, Nehir için hayat her an değişebiliyor. Serdar’ı bulma çabasının yanı sıra, eski işine geri dönmek zorunda kalan Nehir, Tuna ile tanışacak ve onun hayatında önemli bir rol alacağını henüz bilemeyecektir. Nehir, kızları için güçlü kalmaya çalışırken, Serdar’ın kaybolması sonucu başına gelenlerin hiç de düşündüğü gibi olmadığını fark ediyor.

SERDAR’IN DÖNÜŞÜ VE YENİ TEHLİKELER

Serdar’ın dönmesi, Nehir’i daha büyük bir karmaşanın içine sokuyor. Serdar, dönüşüyle Nehir’den yardım isterken, onu kurtarması için Suzan ve İshak’ın peşine düşmesini talep ediyor. Nehir, çocuklarının babasını kurtarmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama aşılması gereken bazı engeller vardır. İshak ile ilgili öğrendiği gerçekler peşinde ilerleyen Nehir, Tuna’nın karısının ölümünü aydınlatma çabalarına karşı durmaya çalışacak mı? Aytunç’un şüpheleri, Nehir’in tehlikesini daha da artırıyor.

DİZİNİN YAPIMI VE OYUNCULAR

‘Başka Bir Gün’, BBC yapımı ‘Keeping Faith’ dizisinin uyarlaması olan bir projedir. Senaryosu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı tarafından yazılmış ve yönetmenliğini Çağrı Bayrak üstlenmiştir. Dizi, İstanbul’un tarihi mekanlarında çekilmektedir. İzleyiciler, Başka Bir Gün dizisini ATV ekranlarından takip edebilir.