Başka Bir Gün 9. Bölüm İzle Seçenekleri

ATV’NİN SEVİLEN DİZİSİ BAŞKA BİR GÜN 9. BÖLÜMÜYLE GÜNDEME GELDİ

Dizinin yeni bölümü bir kez daha izleyicileri ekran başına çekti. Başka Bir Gün’ün 9. bölümünü kaçıran veya yine izlemek isteyenler için “Başka Bir Gün 9. bölüm izle” seçeneği oldukça önemli bir konu haline geliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son bölümde, Nehir’in Serdar’ı Suzan ile otel odasında görmesi, Serdar’a duyduğu güveni sorgulamasına sebep oluyor. Serdar, bu buluşmanın Suzan’a olan borcu ile ilgili olduğunu ifade etmesine rağmen, Nehir’in içindeki kuşkular devam ediyor. Bu esnada Deniz’in kaybolduğu haberi gelmesi durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

KAYIP DENİZ’İ BULMA ÇABALARI

Serdar ve Nehir; Zülfüler ve Yaman’dan şüpheleniyor. Ancak Yaman, Deniz’in kaybolduğu saatte anneannesinin yanında olduğunu kanıtlıyor. İkili, kızlarını bulmak için çaba harcarken, kendi bildikleri yollarla ilerliyor. Bu yolların yeni sorunlara yol açması muhtemel. Serdar ve Nehir’in kızlarını bulup kurtarmayı başarabilecekleri merak konusu.

BAŞKA BİR GÜN 9. BÖLÜM İZLE (LİNK)

Dizinin kadrosunda Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu), Şükrü Ovalı (Özlem Tancı), Nur Sürer (Güngör Alsoy), Avni Yalçın (Haluk Alsoy), Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca), Onur Bilge (Aytunç Kayaca), Elçin Afacan (Melike Seyhanlı), Merve Ateş (Deniz Alsoy) ve Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu) gibi isimler yer alıyor.