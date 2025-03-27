Başka Bir Gün 9. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı

NEHİR’İN HİKAYESİ

Nehir’in mutlu giden evliliği, kocası Serdar’ın aniden ortadan kaybolmasıyla sarsılır. Güncel olarak yayımlanan üçüncü tanıtımda, Nehir, kaybolan eşinin neden yok olduğunu anlamaya çalışırken Serdar’ın ailesiyle yüzleşiyor. Serdar, Nehir’in Suzan ile birlikte bir otel odasında olduğunu görmesi üzerine güven sorgulaması yaşıyor. Serdar, bu görüşmenin yalnızca Suzan’a olan borcuyla ilgili olduğunu söylese de, Nehir’in içindeki kuşkular bitmek bilmiyor. Bu esnada, Deniz’in kaybolduğunu öğrenmeleri, iki eşi daha da karamsar bir duruma sürüklüyor.

KIZLARINI BULMA ÇABASI

Serdar ve Nehir, Deniz’in kaybolmasına dair Zülfüler ve Yaman’dan şüphelenseler de, Yaman bu durumu kanıtlamak için anneannesinin yanında olduğunu söyleyen bir delil sunuyor. Kızlarını bulmak için kendi yollarında ilerleyen ikili, bu yollardan yeni sorunlarla karşılaşabilir. Serdar ve Nehir, kızlarını kurtarma yolunda mücadele verirken birbirlerine destek olabilecekler mi? Başka Bir Gün, Nehir’in avukatlığa ara verilmesinin ardından eşinin kaybolması ile başlayan beklenmedik olayları ele alıyor.

EŞİ İLE BAŞKA BİR HAYAT

Nehir’in hayatı, iki kızı ve eşi Serdar ile birlikte alt üst olur. Serdar’ı bulmak için çabaları sürdüğü sırada, bir süreliğine ara verdiği avukatlık kariyerine geri dönmek zorunda kalıyor. Bu süreçte tanıştığı Tuna, ilerleyen dönemlerde hayatında önemli bir yer alacak fakat Nehir bunun henüz farkında değil. Eşinin yokluğunun yüküyle başa çıkmaya çalışan Nehir, aynı zamanda evliliği hakkında da sorgulamalar yapmaya başlıyor. “Nehrin, kocasını hiç tanımadığını düşündürten bazı gerçeklerle yüzleşmesi” gibi derin bir sorun, evliliklerinde büyük bir tehdit oluşturuyor.

DENİZ’İN VİCDANI VE ANLAŞMAZLIKLAR

Deniz, annesi Nehir’i gördüğünde, Zülfü’nün yaptığı sorgulamanın ardından vaktiyle Selin’in ölüm anında yanında bulunduğunu itiraf ediyor. Zülfü, bu itirafla ilgili daha fazlasını merak ederken, Nehir, kızını alıp gittiğinde bu durumun içindeki çatışmaları beraberinde getiriyor. Deniz’in bu vicdan yüküyle yaşayamayacağına inanan Nehir, “doğru olanın yapılması gerektiğini” düşünse de, Serdar bu duruma karşı çıkıyor. Çiftin bu konuda yaşadığı anlaşmazlık, aralarındaki bağı daha da zedeler. Ayrıca, Aytunç’un Serdar’ın hala Suzan’la görüştüğüne dair söyledikleri, Nehir’in güveninin tamamen sarsılmasına yol açıyor. Deniz konusunda kendi düşüncesinde ısrar eden Nehir, tehlikeli sonuçlara daha henüz hazırlıklı değil.

OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosu şunlardır: Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu), Şükrü Ovalı (Özlem Tancı), Nur Sürer (Güngör Alsoy), Avni Yalçın (Haluk Alsoy), Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca), Onur Bilge (Aytunç Kayaca), Elçin Afacan (Melike Seyhanlı), Merve Ateş (Deniz Alsoy), Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu), Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy).

“Başka Bir Gün”, BBC’nin popüler dizisi “Keeping Faith”ten uyarlanmış olup, senaryosu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı tarafından yazılmıştır. Yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstlenmektedir. Dizi çekimleri, İstanbul’un tarihi mekanları ve sokaklarında gerçekleştirilmiştir. İzleyiciler “Başka Bir Gün”ü ATV platformlarından takip edebilir.