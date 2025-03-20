Başka Bir Gün Dizisi 8. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı

NEHİR’İN ZOR GÜNLERİ

Nehir’in, kocası Serdar ile sürdürdüğü mutlu evlilik, bir gün Serdar’ın aniden kaybolmasıyla derin bir krize dönüşüyor. Yayınlanan tanıtımda Serdar’ın beklenmedik yokluğuna anlam veremeyen Nehir, bu durumu Serdar’ın ailesiyle yüzleşerek çözmeye çalışıyor. Nehir, kızı Deniz’i almak için geldiğinde, Deniz o gece Selin’in yanında olduğunu itiraf ediyor. Zülfü, Deniz’in geçmişteki durumlarla ilgili daha fazlasını gizlediğinden şüpheleniyor. Nehir, kızını alıp giderken bu durum üzerine düşündürücü sorgulamalar başlıyor.

DENİZ’İN İTİRAFLARI

Deniz, aldıkları bu kararlarla vicdan azabı çekiyor ve doğru olanı yapması gerektiğini düşünüyor. Ancak Serdar buna şiddetle karşı çıkıyor. İkili arasında büyük bir anlaşmazlık yaşanıyor ve aralarındaki gerginlik artıyor. Bu sırada Aytunç, Nehir’e Serdar’ın hala Suzan ile görüştüğüne yönelik endişelerini iletiyor. Nehir, Serdar’a güvenemeyeceğini düşünüyor ve kızı Deniz konusunda kendi bildiğini yapmayı tercih ediyor. Ancak bu durumun ciddi sonuçlar doğurabileceğinden habersiz.

KAYIP VE SIRLAR

Dizi, çocuklarına bakmak için avukatlık kariyerine ara veren Nehir’in, kocası Serdar’ın kaybolmasının ardından gelişen olayları konu alıyor. İki kızı ve eşi Serdar ile birlikte yaşayan Nehir’in hayatı, bu kaybolma olayıyla altüst oluyor. Serdar’ı bulmak için avukatlık kariyerine dönmek zorunda kalan Nehir, Tuna ile tanışıyor. Tuna’nın hayatındaki etkisini daha sonra anlayacak. Nehir, bir yandan kızlarının yoklukla başa çıkmalarına yardımcı olmaya çalışırken, diğer yandan kocasını bulmak için çabalıyor. Ancak bu arayışında evliliğinin gerçek yüzüyle karşılaşması istenmeyen sonuçlar doğuruyor.

İKİLEM VE TEHLİKE

Tuna, Serdar’ı karısının ölümünde suçlu görüyor ve onu Suzan’a götürmeyi planlıyor. Bu durum Nehir’i büyük bir ikileme sokuyor. Nehir, Serdar’ın hayatta kalması için Aytunç’a onun döndüğünü bildirmek zorunda kalıyor. Serdar’ın cezadan kurtulması için İshak ve Suzan’ı yakalama karşılığında Meral ile bir anlaşma yapıyor. Ancak Nehir, İshak’ın içerideki köstebeği Eylem’in asıl niyetlerinden habersizdir. Nehir, kurtarmaya çalıştığı Serdar’ın da gizli bir sırrı gizlediğini bilmeden hareket ediyor.

DENİZ’İN ŞÜPHESİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Deniz’in de Selin’in ailesinin şüphelerini üzerlerine çektiği unutulmuyor. Nehir’in etrafında gelişen olaylar iç içe geçiyor ve onu büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor.

Dizi oyuncu kadrosunda Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu) gibi isimler yer alıyor. ‘Başka Bir Gün’ dizisinin senaryosu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı tarafından yazılırken, yönetmenliğini Çağrı Bayrak üstleniyor. Dizi çekimleri ise İstanbul’un tarihi mekanlarında gerçekleştiriliyor. İzleyiciler, ‘Başka Bir Gün’ bölümlerini ATV ekranlarından takip edebilirler.