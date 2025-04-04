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Başka Bir Gün Yayın Tarihi Belli Oldu

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ YAYIN AKIŞINDAN ÇIKTI

A Tv’nin aksiyon dolu dizisi Başka Bir Gün, 3 Nisan Perşembe akşamı yayın akışında yer almayınca izleyiciler sosyal medyada ve arama motorlarında araştırmalar yapmaya başladı. “Başka Bir Gün bu hafta neden yok?”, “Başka Bir Gün yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” gibi sorular gündeme gelirken, dizinin yayın tarihine dair bilgiler merak ediliyor. İzleyiciler, A Tv’nin yeni dizisi Başka Bir Gün’ün bu hafta neden ekrana gelmediğini sorguluyor.

MAÇ NEDENİYLE YAYINLANMADI

A Tv ekranlarında yayınlanan ve hızla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Başka Bir Gün dizisi, 3 Nisan 2025’te yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmadı. Dizinin bu hafta yayınlanmama nedeni, aynı gün gerçekleşen Beşiktaş-Göztepe maçı olarak belirlendi.

Dizinin merakla beklenen 10. bölümü, 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 20.00’de A Tv ekranlarından izleyicilerle buluşacak. Popüler dizi, bir sonraki bölümünde aile sırları, şaşırtıcı gelişmeler ve entrikalarla izleyicileri heyecanlı bir biçimde ekran başına çekmeye devam edecek.

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