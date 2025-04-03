“Başka Bir Gün Yeni Bölümü Ertelendi”

NEHİR’İN HAYATI TERS DÖNÜYOR

Nehir, kocası Serdar ile birlikte mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ancak bir gün, Serdar aniden ortadan kayboluyor ve bu durum Nehir’in hayatını alt üst ediyor. Dizinin üçüncü tanıtımında, Nehir’ın kaybolan eşiyle ilgili yaşadığı karmaşayı ve Serdar’ın ailesiyle yaptığı yüzleşmeyi izliyoruz. Nehir, “Başka Bir Gün” dizisinde, çocuklarına bakmak için avukatlık mesleğine ara vermiş bir anne olarak karşımıza çıkıyor. Eşinin kaybolması sonrası, hem evliliğini masaya yatırmak zorunda kalıyor hem de mesleğine geri dönmek durumunda oluyor.

YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Dizinin hayranları, “Başka Bir Gün”ün yeni bölümünün bu hafta yayınlanmayıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Ramazan Bayramı süresince birçok dizi, yeni bölümleriyle ekrana gelmeyecek. “Başka Bir Gün” dizisi de bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. ATV’nin yayın akışına göre, bu akşam ZTK çeyrek final maçı izleyicilere sunulacak.

NEHİR’İN YENİ YOLCULUĞU

Nehir, kaybolan kocasını bulma çabasıyla mücadele ederken, aynı zamanda çocuklarının babaları için duyduğu özlemin acısıyla da başa çıkmaya çalışıyor. Kızlarının psikolojisini korumak için çırpınan Nehir, bir yandan da profesyonel hayatına geri dönerek yeni bir yolculuğa çıkıyor. Bu süreçte tanıştığı Tuna ise onun hayatında beklenmedik bir yere sahip olabiliyor. Nehir, “Kocasını hiç tanımadığını düşündürten bir durumla” karşı karşıya kalırken, yıllardır sürdüğü evliliğin temellerinin çatırdadığını sorgulamaya başlıyor.

OYUNCU KADROSU VE YAPIM DETAYLARI

“Başka Bir Gün” dizisinde Ezgi Mola, Nehir Alsoy karakterini canlandırırken, Salih Bademci Serdar Alsoy olarak rol alıyor. Berkay Ateş, Tuna Korucu karakteri ile Nehir’in hayatında önemli bir yer edinecek. Yapımcılar Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı’nın senaryosunu kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Çağrı Bayrak üstleniyor. Dizinin çekimleri, İstanbul’un tarihi sokakları ve iç mekanlarında gerçekleştirilmiş durumda.