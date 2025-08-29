Haberler

Başka bir operasyonda 2 kişi yakalandı

BAŞKALE İLÇESİNDE TEFECİLİK OPERASYONU

Van’ın Başkale ilçesinde, yapılan operasyon sonucunda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 birey gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuna karşı 28 Ağustos tarihinde ilçede tespit edilen 3 eve ve bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

ARALARDAN BİRİLERİ YAKALANDI

Yapılan operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, 1 tabanca, 1 yivsiz av tüfeği, 6 şarjör, 42 fişek, 50 tüfek kartuşu ve çok sayıda çek, senet ile çeşitli belgeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Fk, Iğdır Fk’yı Ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Iğdır FK'yı konuk edecek. Teknik Direktör Taner Taşkın, taraftarların destek vermesini istedi.
Antalya’da 1 Haftada 14 Bin 898 Ceza Kesildi

Antalya'da düzenlenen trafik denetimlerinde bir haftada 65 bin 134 araç ve sürücü kontrol edilerek, 14 bin 898 kişiye çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

