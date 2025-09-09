Başka Bir Sen, İzleyiciyi Büyülüyor

İzleyicileri ekrana bağlayan bu yapım, sinema salonlarındaki başarısını televizyon yayınlarıyla sürdürüyor. Bu nedenle Başka Bir Sen hakkında merak edilen detayları; konusunu, hikâyesini ve oyuncu kadrosunu sizler için derledik. Hayatında hiçbir şey yolunda gitmeyen Mümtaz, sorunlarla dolu bir gün sırasında Derya ile karşılaşır. Ancak bu karşılaşma, beklenmedik bir kazayla sonuçlanır. Yaşanan olay, ikisini geri dönüşü zor bir sürecin içine sürükler. Mümtaz ve Derya, hem aile olmanın getirdiği zorluklarla hem de aşkın dayanıklılığını ölçen engellerle yüzleşmek zorunda kalacak.

Yönetmen ve Senarist Bilgileri

Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak yer alıyor. Filmin senaryosu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan tarafından kaleme alınmış.

Başarılı Oyuncu Kadrosu

Oyuncu kadrosunda Giray Altınok, Ezgi Mola, Kerem Özdoğan, Şükran Ovalı, Nevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz, Ömer Faruk Çavuş, Cihat Tamer, Nergis Çorakçı, Mine Teber ve Osman Alkaş gibi başarılı isimler yer alıyor. Komedi unsurlarını güçlü bir hikâye ile harmanlayan film, sevilen oyuncuları bir araya getiriyor ve izleyicileri eğlendiriyor. Başka Bir Sen’in çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilmiş.