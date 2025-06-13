Başka İtfaiye Ekipleri Olay Yerindeydi

KAZA GÜNDE SATHINDA GERÇEKLEŞTİ

Van’ın Başkale ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, Milli Eğitim Müdürlüğü personelini taşıyan bir kamyonet takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde, ilçeye 15 kilometre mesafedeki Bebleşin mevkiinde gerçekleşti.

KAMYONET TAKLA ATTI

65 NT 050 plakalı kamyonet, sürücüsünün virajı doğru alamaması nedeniyle devrildi. Kaza sonrası, araçta bulunan 4 personel yaralandı. Olayı gören çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ambulans, jandarma, polis ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, Başkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bu olay, bölgede güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini bir kez daha gündeme getiriyor.