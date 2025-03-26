Başkale’de Kadir Gecesi Coşkusu Yaşandı

KADİR GECESİNDE CAMİLER DOLUP TAŞTI

Van’ın Başkale ilçesinde, Kadir Gecesi vesilesiyle camiler yoğun bir kalabalıkla dolup taştı ve bu özel gece, dualarla idrak edildi. “Bin aydan daha hayırlı olduğu” kabul edilen Kadir Gecesi, Başkale’deki camilerde büyük bir katılımla kutlandı. İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen Kandil programı nedeniyle Merkez Büyük Cami tamamen doldu. Vatandaşlar, Kadir Gecesi’ni yaşamak için uzun kuyruklar oluşturdu.

CEMATLE NAMAZ İBADETİ YAPILDI

Akşam namazını cemaatle kılanlar, ardından yatsı namazını camilerde ve çevresinde gerçekleştirmek için bekledi. Yatsı namazının tamamlanmasının ardından teravih namazı için bir araya gelindi. Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahi dinleyen vatandaşlar, dualarını coşkuyla etti. Camide vatandaşlara hitap eden Başkale İlçe Müftüsü İbrahim Demir, Kadir Gecesi’nin dua, istiğfar ve arınma gecesi olduğunu vurgulayarak, “Allah’ın sonsuz rahmetinin yeryüzünü kuşattığı ve meleklerin yeryüzüne indiği bu gece, gafletle geçen yılların telafisi için eşsiz bir fırsattır. Hata ve günahlara bir daha dönmemek üzere tövbe etmek için büyük bir imkandır” şeklinde konuştu.

HAYIRSEVERLERDEN İKRAMLAR

Kadir Gecesi dolayısıyla hayırseverler, Büyük Cami’de lokum, bisküvi ve çocuklara çikolata ikram etti. Bu ikramlar, gecenin coşkusunu artırarak vatandaşlar arasında paylaşım ve birlik beraberliği sağladı.