Haberler

Başkale’de kamyonet uçuruma yuvarlandı

KAZA AYRINTILARI

Van’ın Başkale ilçesinde gerçekleşen bir kaza sonucu uçuruma yuvarlanan kamyonetteki altı kişi yaralanıyor. Kaza, İran sınırına 60 kilometre mesafedeki Sualtı Mahallesi yolu üzerinde meydana geliyor. Sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle birlikte, Toyota Hillux marka kamyonet uçuruma düşüyor.

YARALILAR İÇİN HIZLI MÜDAHALE

Kaza sonucunda araçta bulunanlardan iki kişi ağır olmak üzere toplam altı kişi yaralanıyor. Olayı gören vatandaşlar, yaralıları kamyonetten çıkararak sağlık ekiplerine teslim ediyor. Sağlık ekipleri müdahale ederek yaralı kişileri ambulanslarla hastaneye kaldırıyor. Kazanın ardından, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sinop’ta Dur İhtarına Uymadı

Sinop'ta polis dur ihtarına uymayan bir otomobil, ATV'ye çarpıp şarampole devrildi. Kaza sonucunda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Haberler

Memur-Sen, Eylem Düzenledi, Taleplerini İletti

Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde zam tekliflerini protesto etti. Genel Başkan Yalçın, hükümete adil bir teklif yapması için çağrıda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.