Başkale’de kamyonet uçuruma yuvarlandı

KAZA AYRINTILARI

Van’ın Başkale ilçesinde gerçekleşen bir kaza sonucu uçuruma yuvarlanan kamyonetteki altı kişi yaralanıyor. Kaza, İran sınırına 60 kilometre mesafedeki Sualtı Mahallesi yolu üzerinde meydana geliyor. Sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle birlikte, Toyota Hillux marka kamyonet uçuruma düşüyor.

YARALILAR İÇİN HIZLI MÜDAHALE

Kaza sonucunda araçta bulunanlardan iki kişi ağır olmak üzere toplam altı kişi yaralanıyor. Olayı gören vatandaşlar, yaralıları kamyonetten çıkararak sağlık ekiplerine teslim ediyor. Sağlık ekipleri müdahale ederek yaralı kişileri ambulanslarla hastaneye kaldırıyor. Kazanın ardından, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.