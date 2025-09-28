Haberler

Başkale’de Kurt Saldırısında 70’ten Fazla Koyun Öldü

KURTLARIN SALDIRISI SONUCU KOYUNLAR TELEF OLDU

VAN’ın Başkale ilçesine bağlı Oğulveren Mahallesi’nde bulunan yaylada, geçen gece saatlerinde çobanların otlattığı sürüye kurtlar saldırdı. Bu saldırı sonucunda 70’ten fazla koyun hayatını kaybetti. Saldırı sırasında birçok koyun da yaralandı. Çobanların yardımıyla diğer koyunlar kurtarıldı.

ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERDEN TALEP

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin zararlarını bildirmeleri durumunda yaylaya giderek rapor tutacaklarını açıkladı. Hayvanları zarar gören çiftçiler, yetkililerden yaşadıkları kayıpların karşılanmasını talep ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Serdivan’da 120 Kişilik Türk Müziği Korosu Kuruldu

Serdivan Belediyesi, farklı yaş ve meslek gruplarından 120 kişilik Türk Müziği Korosu'nu kurarak yıl sonu konseri için hazırlıklara başladı.
Haberler

Hasan Sait Emrem Halterdeki Başarısını İşine Borçlu

Afyonkarahisar'da bir gıda deposunda çalışan 20 yaşındaki genç halterci, iş hayatını spor başarılarıyla harmanlayarak Türkiye Şampiyonası’nda 79 kiloda birincilik elde etti ve Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.