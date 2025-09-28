Başkale’de Kurt Saldırısında 70’ten Fazla Koyun Öldü

KURTLARIN SALDIRISI SONUCU KOYUNLAR TELEF OLDU

VAN’ın Başkale ilçesine bağlı Oğulveren Mahallesi’nde bulunan yaylada, geçen gece saatlerinde çobanların otlattığı sürüye kurtlar saldırdı. Bu saldırı sonucunda 70’ten fazla koyun hayatını kaybetti. Saldırı sırasında birçok koyun da yaralandı. Çobanların yardımıyla diğer koyunlar kurtarıldı.

ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERDEN TALEP

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin zararlarını bildirmeleri durumunda yaylaya giderek rapor tutacaklarını açıkladı. Hayvanları zarar gören çiftçiler, yetkililerden yaşadıkları kayıpların karşılanmasını talep ediyor.