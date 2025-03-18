Başkale’de Şehit Aileleriyle İftar Buluşması

BAŞKALE KAYMAKAMLIĞINDAN ANLAMLI İFTAR ORGANİZASYONU

Van’ın Başkale ilçesinde, Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Şehit ve Gazi aileleriyle bir iftar sofrasında buluştu. İftar programı, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından düzenlendi. Programa Kaymakam Erdoğan’ın yanı sıra 6. Hudut Tugayı Komutanı Yardımcısı Albay Kemal Mıtırık, İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Göksu, kurum amirleri ve birçok şehit aileleri ile gaziler katıldı.

ŞEHİT AİLELERİNE DESTEK MESAJI

Kaymakam Erdoğan, iftar sırasında şehit aileleriyle yakından ilgilenerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Erdoğan, “Vatanımız için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyoruz. İftar programımıza katılan tüm şehit ve gazi ailelerimize teşekkür eder, Ramazan ayının milletimize bereket ve esenlik getirmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

RAMAZAN AYI BİREYLERİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Bu tür etkinliklerin, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirten Erdoğan, “İftar sofrasında bir araya gelmek, toplumsal bağları güçlendiriyor. Her zaman yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyoruz” dedi. İftar yemeği, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirirken, katılımcılara keyifli bir akşam yaşattı.