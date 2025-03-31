Başkale Karla Kaplandı, Bahar Bekleniyor

BAŞKALE’DE KAR GÖRÜNTÜLERİ

Van’ın Başkale ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaz bir örtüyle kapladı. Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde vatandaşlar sabah sürpriz bir kar manzarasıyla karşılaştı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte sabaha karşı başlayan kar yağışı, kısa süre içinde ilçeyi beyaza bürüdü.

KARLA KAPLANAN CADDALAR VE BİNALAR

Kar, Başkale’deki binaların çatılarını ve sokakları kapladı. İlkbaharın gelmesiyle birlikte böyle bir kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, araçlarının ve evlerinin önündeki karları temizleme çalışmalarına başladı. Bayram gezmesi için hazırlanan çocuklar, baharın gelmesini beklerken kışın yeniden geri döndüğünü ifade etti. “Antalya’da insanların denize havuza girdiği bir dönemde, biz hala burada mont giyiyoruz” diyerek durumlarını dile getirdiler.

ÇOCUKLARIN KAR EĞLENCELERİ

Kar yağışından sonra çocuklar, kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Başkale’deki bu kar manzarası, yerel halkın sosyal hayatına da renk kattı. Kış mevsimiyle birlikte yaşanan bu sürpriz, ilçede farklı bir atmosfer yarattı.