Başkalespor, Özalp Gençlikspor’u Yendi

BÜYÜK BİR GALİBİYET

Van Süper Amatör Ligi play-off grubunda yer alan Başkalespor, sahasında ağırladığı Özalp Gençlikspor’u 1-0 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. Başkale Şehir Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede her iki takımda ilk yarıda temkinli bir oyun sergiledi. Ancak atakların sonucunda golü bulan Başkale ekibi, devreyi önde kapatmayı başardı. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca, maçı kazanan taraf Başkalespor oldu.

PUAN DURUMUNDAKİ YERİ

Bu galibiyetle birlikte Başkalespor, puanını 11’e çıkararak ligdeki yerini ikinci sıraya yükseltti. Play-off aşamasında şampiyonluk mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Maçta ayrıca Başkale ekibi, Polis Haftası dolayısıyla “Türk Polis Teşkilatının 180. Yıldönümü ve Polis Haftası Kutlu Olsun” yazılı pankartla sahaya çıktı.

EMNİYETTEKİ İŞ BİRLİĞİ

Başkan Sinan Tunç, teknik heyet ve futbolcular, Başkale İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan’a plaket takdim etti. Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan ile İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan, maçı taraftarlarla birlikte tribünde izleyerek destek verdi.