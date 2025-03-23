Başkalespor ve Van Büyükşehirspor Beraberliği

BAŞKALESPOR VE VAN BÜYÜKŞEHİRSPOR’UN EŞİTLİĞİ

Van Amatör 1. Lig’de oynanan karşılaşmada Başkalespor, Van Büyükşehirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç, Başkale Şehir Stadı’nda gerçekleşti ve ilk yarıda Başkalespor, Mazlum Gençbuğa’nın 15. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın 80. dakikasında, Büyükşehirsporlu Mertcan Aldemir bir gol atarak durumu 1-1’e getirdi. Maçın kalan süresinde başka gol olmayınca, iki takım birer puanla sahadan ayrıldı. Karşılaşmayı, ilçedeki kurum amirleri ve pek çok taraftar takip etti.