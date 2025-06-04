Başkan Adalı, Takım Geleceğini Anlattı

BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAL ADALI’DAN SEZON DEĞERLENDİRMESİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu’nda yaptığı basın toplantısında geride kalan sezon hakkında değerlendirmelerde bulundu ve kulübün geleceğiyle ilgili hedeflerini paylaştı. Adalı, “Bugün burada; sezon sonu değerlendirmesi yapmak, kulübümüzün bugünü ve geleceği ile ilgili en doğru bilgileri vermek ve en önemlisi Beşiktaşımız için tarihi bir projenin detaylarını camiamıza açıklamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Hepimizin bildiği gibi, Bodrumspor maçı ile birlikte sezonu dördüncü olarak tamamladık. Son dört sezondur ligi bitirdiğimiz sıralama, Beşiktaş’a yakışır bir yer değil.” diyerek ilk altı sıralama içerisinde olmalarının yeterli olmadığını belirtti.

EŞİT İÇİNDE YENİ BİR YAPILANMA

Dört sezondur, “Kasım – Aralık’ta havlu atan bir Beşiktaş” olduğunu ifade eden Adalı, bunu değiştirmek için çok kapsamlı bir futbol yapılanması oluşturduklarını söyledi. “Dünyanın en önemli kulüpleriyle eşdeğer bir futbol aklına sahibiz.” diyen Adalı, teknik ekibin güçlü olduğunu ve profesyonel kadroları büyük bir titizlikle tamamladıklarını aktardı. Beşiktaş’ın geleceği için doğru bir sistemin kurulması gerektiğine dikkati çeken Adalı, camiadan 3 transfer dönemi süre istediklerini belirtti.

KULÜP BORÇLARINI AZALTIYOR

Beşiktaş’ın borç yükünün hafifletilmesi için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Adalı, “Beşiktaş, uzun zaman sonra borç azaltan bir yönetim gördü.” ifadesini kullandı. Kendi kaynaklarıyla 30 – 35 milyon Euro’nun üzerinde ödeme yaptıklarını kaydeden Adalı, bu durumda camianın yalan yanlış algılara kapılmaması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, geride kalanlerini temizlemek için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

DİKİLTAŞ PROJESİ VE GELECEK GELİRLER

Dikilitaş’taki arsa hakkında bilgi veren Adalı, bu projenin Beşiktaş için tarihi bir fırsat olduğunu ifade etti. Boş devirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Oraya imar hakkı verilmesi için gerekli işlemleri tamamladık. Projenin uygulanmasında devletle işbirliği yapıyor olacağız.” diyerek projenin beklenenden yüksek gelir getireceğini öngördüğünü belirtti. Adalı, beklenen gelirlerin ilk etapta borç kapatma işlemlerinde kullanılacağını söyledi.

TRANSFER HEDEFLERİ VE TAKIM KADROSU

Toplu basın toplantısında Adalı, transfer hedeflerinden de bahsederek, “İçinde bulunduğumuz şartları Ciro Immobile ile görüştüğümüzde anlattık. Gol yollarında para kaybetemedikleri takımlar arasında olduklarını söyleyerek yeni transfer hedeflerini doğruladı. Bu sezon takım ruhunu taşıyabilecek bir kadro oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. “Beşiktaş’a sıradan futbolcuların alınması doğru değil.” vurgusunu yaptı.

GÜVEN VE SAHİPLENME VURGUSU

Son olarak, Beşiktaş için camiadan güven istemekte olduklarını belirtip, “Camiamızın, genel kurul üyelerimizin teveccühüyle 3 yıllığına bu göreve yeniden seçildik ve 3 yıllık stratejimize başladık.” diyerek sözlerini sonlandırdı. Adalı, samimi bir dille Beşiktaş’ın menfaatleri için çalışmalarına devam edeceğini ve camianın bu dönemi sahiplenmesi gerektiğini ifade etti.