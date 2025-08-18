Başkan Akın, Depremde Destek Verdiklerini Belirtti

DEPREM SONRASI YARDIM ÇALIŞMALARI VE AÇIKLAMALAR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların daima yanında olduklarını vurguladı. Basın toplantısında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgelerinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi veren Akın, başarılı bir sınav verdiklerini belirtti. Akın, “Depremi engelleyemeyiz ancak etkilerini hep birlikte azaltabiliriz. Bu konuda bilimin ışığında planlı, kararlı ve hızlı adımlar atmak zorundayız” şeklinde konuştu. Ayrıca, sürecin yakından takip edilmesi nedeniyle ilgili bakanlıklara teşekkür etti.

GIDA YARDIMLARI VE LODGE HİZMETLERİ

Akın, deprem anından itibaren vatandaşların gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına destek sağladıklarını belirtti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 225 aracı ve 812 personeliyle çalışmalara katıldıklarını açıklayan Akın, “Bölgedeki dağıtımlarımız arasında 6 bin kişilik çorba, 6 bin 650 kişilik sıcak yemek, 7 bin adet kumanya ve 65 bin su bulunmaktadır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, konteynerlerin altyapı sürecine yardımcı olduklarını ve çağrı merkezlerine gelen taleplere anında yanıt verdiklerini söyledi.

YARDIM İHTİYAÇLARI VE MİSYONUNUN KOMİTESİ

Yol temizliği, hasarlı binaların yıkımı, moloz temizliği ve konteyner kentlerin kurulumu için zemin ve çevre düzenleme hizmetleri verdiklerini ifade eden Akın, konteynerlerin elektrik bağlantıları, bakım ve onarımlarının da sağlandığını dile getirdi. Akın, “Başarılı bir sınav verdik” dedi.

SİYASİ GEÇİŞ YORUMLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Bir basın mensubunun “AK Parti’ye geçecek misiniz?” sorusuna yanıt veren Akın, “Ben görevimin başındayım. Benim aklım da fikrim de tek isteğim de Balıkesir. Başka da bir isteğim yok” diyerek siyasetle ilgili söylentilere açıklık getirdi. “Birlik beraberlikten yanayım, devletimizin tüm kurumlarına saygım çok yüksektir” şeklinde ekleyen Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin öncelikli amacının Balıkesir olduğunu da sözlerine ekledi.